Общую стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург установили в 1,8 трлн рублей

«Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель. Проект дорогой и зависящий, в том числе, от экономических условий. Поэтому старались подстраховать все риски государства и, соответственно, не ущемить права концессионера. Недавно был ВКС с участием концессионера — РЖД и “Сбера”. Уже работаем по тексту непосредственно концессионного соглашения, по каждому пункту: где чьи права, обязанности, штрафы и так далее. Стараемся на этой неделе завершить урегулирование разногласий и финализацию самого концессионного соглашения, основные условия будут прописаны в распоряжении», — добавила замминистра.