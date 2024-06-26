Общую стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург установили в 1,8 трлн рублей

«Общая стоимость строительных работ на текущий момент установлена в 1,8 трлн рублей. Есть еще операционные затраты, гораздо большие, которые осуществляются за пределами концессионного соглашения, но напрямую влияют на модель», — сказала она.
«Минфин согласовал проект распоряжения, устанавливающий финансовую модель. Проект дорогой и зависящий, в том числе, от экономических условий. Поэтому старались подстраховать все риски государства и, соответственно, не ущемить права концессионера. Недавно был ВКС с участием концессионера — РЖД и “Сбера”. Уже работаем по тексту непосредственно концессионного соглашения, по каждому пункту: где чьи права, обязанности, штрафы и так далее. Стараемся на этой неделе завершить урегулирование разногласий и финализацию самого концессионного соглашения, основные условия будут прописаны в распоряжении», — добавила замминистра.
Правительством РФ определены параметры концессионного соглашения о строительстве первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Концессионером станет компания ООО «ВСМ две столицы», концедентом — Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Участниками проекта выступают субъекты РФ, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, ОАО «РЖД», синдикат российских банков, включая Сбербанк, а также ЗАО «Лидер». Для финансирования проекта предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния.
Магистраль протяженностью 679 км охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.