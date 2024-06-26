Минфин выступил против увеличения трат из ФНБ почти на треть

В феврале первый замглавы Минэкономики Илья Торосов рассказал РБК, что власти в этом году профинансируют из ФНБ проекты на сумму 880 млрд руб. Из них 392 млрд руб. пойдут на строительство крупнейшего в стране завода «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге, еще 2 млрд руб. будут выделены на железнодорожную инфраструктуру в Нижегородской и Краснодарской агломерациях, проекты развития городских электричек. В 2025 году правительству поручено выделить не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.