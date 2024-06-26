Минфин смягчил предложения по НДФЛ для владельцев иностранных компаний

В поправках ко второму чтению, разосланных Минфином на согласование в ведомства, предлагается в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли КИК, «является контролирующим лицом пяти и более контролируемых иностранных компаний», установить базой для НДФЛ фиксированную прибыль в размере 120,9 млн руб. (120 899 900). Исходя из предложенной ранее прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22% это будет транслироваться в уплату почти 25 млн руб. Иными словами, все КИК, начиная с шестой, будут обходиться «бесплатно».