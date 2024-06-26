Индия впервые поставила в Россию алюминий

В апреле Индия продала российским компаниям 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на 16,5 миллиона долларов. Это первая поставка металла в Россию как минимум с начала 2009 года — более ранних данных в открытом доступе нет.
Сама Россия является крупным экспортером этого металла — по итогам 2023 года страна была второй в мире с поставками на 6,5 миллиарда долларов.
Поставка из Индии в Россию столь значительного объема алюминия может быть связана со сложностями с его покупкой на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей, предположил независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов в беседе с РИА Новости.
«Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически “зажаты” между единственным в России производителем первичного алюминия “Русалом” и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Приобретение алюминия за границей — главным образом в странах Азии — позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо», — пояснил он.