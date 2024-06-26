Индия впервые поставила в Россию алюминий

«Дело в том, что все отечественные предприятия, использующие необработанный крылатый металл для выпуска каких-либо из него видов продукции, фактически “зажаты” между единственным в России производителем первичного алюминия “Русалом” и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий. Приобретение алюминия за границей — главным образом в странах Азии — позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо», — пояснил он.