БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых национальных валютах

В условиях санкций со стороны Запада сейчас крайне высок спрос на создание инструментов для независимых расчетов между странами БРИКС, сообщил член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов. По его словам, платежи между РФ и государствами Юго-Восточной Азии сейчас часто блокируются.
Единая платформа на основе цифровых и финансовых активов позволит добавить трансакциям обезличенности и, как следствие, независимости, подчеркнул Алексей Долматов. По его мнению, это поможет снизить влияние третьих стран на международные расчеты.
Нововведение особенно актуально на фоне новых ограничений Запада. Июньский 14-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) запретил европейским организациям подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В итоге иностранные организации могут опасаться использовать механизм из-за риска попасть под вторичные ограничения, предупредил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Если страны БРИКС будут готовы использовать, например, рубль для трансакций, то цифровая форма нацвалюты имеет преимущества. Такие операции технологичнее, дешевле и быстрее, отметила старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова.
Тестовые сделки с использованием цифровых национальных валют можно ожидать уже в 2025 году, считает руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.