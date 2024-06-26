БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых национальных валютах

В условиях санкций со стороны Запада сейчас крайне высок спрос на создание инструментов для независимых расчетов между странами БРИКС, сообщил член генсовета «Деловой России», сопредседатель комитета по строительству «Деловой России» Алексей Долматов. По его словам, платежи между РФ и государствами Юго-Восточной Азии сейчас часто блокируются.