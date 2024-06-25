Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.