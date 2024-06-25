Володин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», — написал Володин.
Он напомнил, что Госдума 25 июня рассмотрит в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены», — добавил председатель ГД.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, ранее комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что недополученная за 8 лет сумма не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер перестанет работать. Также он пояснил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
По проекту закона предстоящая индексация страховых пенсий работающим пенсионерам произойдет в 2025 году, первый раз с 1 февраля (с 2025 года индексация страховых пенсий будет производиться дважды в год, дополнительно с 1 апреля) на общеустановленный для всей категории получателей страховых пенсий процент, пояснила ранее депутат ГД Светлана Бессараб РИА Новости.