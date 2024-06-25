В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

В середине мая в Госдуму внесли законопроект, который предполагает установление единого стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей общероссийский порог оплаты не должен превышать 10%, а для всех остальных граждан — 15%. Сейчас он составляет 22% от дохода семьи, но регионы могут его уменьшать.