В России назвали топ-35 регионов по экономическому потенциалу

Глава ФоРГО Константин Костин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что по сравнению с итогом 2023 года свои позиции из 35 регионов сохранили только шесть субъектов. Это пятерка лидеров — Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, а также Владимирская область, которая вновь оказалась на 35-м месте.