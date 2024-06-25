Стало известно, какие страны G20 сильнее всего снизили госдолг

В то же время шесть стран наращивали долги двузначными темпами — активнее всех Мексика, где обязательства центрального правительства выросли на 31%, до 687 миллиардов долларов. Госдолг Бразилии подскочил на 22% — до 1,67 триллиона долларов, а у Индии — на 15%, до 2,04 триллиона. Чуть более скромные темпы роста задолженности показали Британия, где она выросла на 14%, до 3,44 триллиона долларов, Китай (+13%, 4,2 триллиона долларов) и Франция (+10%, 2,68 триллиона долларов).