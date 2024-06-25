На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова назначена первым заместителем министра финансов, на должности заместителей, в свою очередь, назначены Алексей Липаев и Елена Яковлева, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Окладникову Ирину Андреевну первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности… Назначить Липаева Алексея Анатольевича заместителем министра финансов Российской Федерации… Назначить Яковлеву Елену Павловну заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в распоряжениях правительства РФ.
Ранее должность первого замминистра финансов занимал Леонид Горнин. А в середине июня президент России Владимир Путин назначил его первым замминистра обороны.