На должность первого замминистра финансов назначили Окладникову

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заместитель министра финансов России Ирина Окладникова назначена первым заместителем министра финансов, на должности заместителей, в свою очередь, назначены Алексей Липаев и Елена Яковлева, соответствующие распоряжения правительства опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.