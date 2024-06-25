Крупные банки превысили лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением

«Сбер» к 20 июня выдал займов по льготной ипотеке на новостройки на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом (он был израсходован уже по итогам апреля), следует из данных ДОМ.РФ. Для сравнения, за май весь банковский сектор оформил ипотеки под 8% только на 132 млрд рублей.
С 21 июня «Сбер» закрыл прием заявок на эту программу и прекратил запись на оформление сделок, сообщили в пресс-службе банка. В организации обратили внимание на аномально высокий спрос на программу на фоне перетока клиентов от других участников рынка. Повышенное внимание к программе также отмечали в Абсолют-банке и Новикомбанке.
Помимо того, лимиты по льготной ипотеке превысили Ак Барс Банк — на 305 млн, АТБ ― на 256 млн и крымский РНКБ ― на 183 млн рублей, следует из данных ДОМ.РФ на 20 июня. В целом участники программы превысили лимиты примерно на 151 млрд рублей.
При этом сейчас ДОМ.РФ завершает перераспределение лимитов по льготной ипотеке на новостройки по заявкам банков, сообщил «Известиям» представитель корпорации.