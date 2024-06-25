Крупные банки превысили лимиты по льготной ипотеке перед ее завершением

«Сбер» к 20 июня выдал займов по льготной ипотеке на новостройки на 150 млрд рублей больше, чем было предусмотрено лимитом (он был израсходован уже по итогам апреля), следует из данных ДОМ.РФ. Для сравнения, за май весь банковский сектор оформил ипотеки под 8% только на 132 млрд рублей.