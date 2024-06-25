Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. Для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016—2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.