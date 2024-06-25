Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — пояснила она.
Депутаты 25 июня рассматривают в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.
С такой инициативой выступил Владимир Путин на ПМЭФ. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.
Как сообщала Голикова, на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции, — после 1 февраля 2025-го.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. Для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016—2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.