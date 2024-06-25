Евросоюз потерял четверть доходов от экспорта алмазов

Примерно треть из выпавшего объема приходилось на Россию, против которой с 1 января этого года действуют «алмазные» санкции, — за четыре месяца прошлого года Евросоюз приобрел 377 килограмм непромышленных алмазов из России. ОАЭ сократили экспорт в ЕС на 303 килограмма, а Канада — на 234 килограмма. Существенные объемы также выпали из поставок Анголы (-80 килограмм) и Китая (-66 килограмм).