Часть по чести: рынок рассрочки могут начать регулировать до конца года

Однако не все согласны с такой позицией. Так, источник «Известий» на финрынке, знакомый с ходом обсуждений, заявил, что для начала нужно разделить все сервисы. Так, сказал он, есть продукты, которые являются рассрочкой, в том числе с участием банков, но есть и услуги кредитных организаций, подпадающие под классическое кредитование, когда возникают проценты и прочее. Пытаться регулировать всё будет означать конец для сервиса рассрочки, уверен собеседник «Известий».