Силовики задержали основателя «Русских фондов» Сергея Васильева

В конце 2022 года Васильев говорил, что «набор санкций и действий западного мира против России превосходит все разумные рамки возможного, но наш мир не рухнул и ничего не остановилось». «И оказалось, что-то, что построено, не рушится. Дом, который был построен, оказался не бумажным. Уверенности, которая в этом году возникает, раньше не было. Мы все-таки построили не фиктивную страну», — говорил Васильев, утверждая, что «Донбасс и Приазовье после окончания военных действий окупят себя сторицей».