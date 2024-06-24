«Росатом» предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить

«Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры — это будет “Ниньтхуан-1” или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте — нам пока не ведомо», — сказал Лихачев, говоря о перспективах возобновления переговоров с Вьетнамом по строительству АЭС в республике.