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«Росатом» предоставил Вьетнаму выбор по типу АЭС, которую планируют строить

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россия может построить во Вьетнаме как АЭС «Ниньтхуан-1», так и станцию другого типа, выбор — за республикой, заявил РИА Новости глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Источник: РИА "Новости"

«Какой выберут формат взаимодействия наши партнеры — это будет “Ниньтхуан-1” или другая станция большой мощности, или малые блоки в наземном или плавучем варианте — нам пока не ведомо», — сказал Лихачев, говоря о перспективах возобновления переговоров с Вьетнамом по строительству АЭС в республике.

Для АЭС «Ниньтхуан-1» «Росатом» в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас «Росатом» предлагает своим зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.