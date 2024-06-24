Региональные аптеки заявили о проблемах с уплатой НДС «на упрощенке»

Госрегулирование цен на эти препараты на региональном уровне осуществляется через установление предельных оптовых и розничных надбавок (в размере от 10 до 34%). По существующей методике ФАС, надбавки на ЖНВЛП в рознице рассчитываются к цене производителя без НДС, а не к той цене, по которой аптеки их реально покупают. Новой методики, которая бы учитывала ввод НДС для УСН, пока нет. Препараты из перечня ЖНВЛП уже сейчас являются убыточными для аптек, в частности по причине инфляции, пишет ассоциация. Кроме наценок государство регулирует и сами предельно допустимые цены на лекарства и в итоге бывает, что реальная наценка на них составляет лишь 1−2%, утверждает Микелова.