Прокуроры США предложили предъявить Boeing уголовные обвинения

Соглашение, в нарушении которого обвиняется Boeing, заключили в 2021 году. Оно защищало корпорацию от уголовных обвинений в сговоре с целью совершения мошенничества, касающихся двух крушений самолетов Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах. В рамках сделки Минюст согласился не преследовать корпорацию в уголовном порядке за обман авиарегулятора, если та пересмотрит свое отношение к соблюдению требований и станет регулярно отчитываться. Boeing также согласился выплатить $2,5 млрд.