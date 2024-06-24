Онлайн-ретейлер Shein конфиденциально подал заявку на листинг в Лондоне

Онлайн-ретейлер Shein в начале июня конфиденциально подал документы в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) для листинга в Лондоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, компания в этом году готовится к одному из крупнейших IPO в мире.
Представитель Shein отказался от комментариев. Сроки проведения размещения не называются.
О том, что менеджмент компании интересуется листингом в Лондоне, в марте сообщало британское подразделение Investing.com. Потенциальный объем первичного размещения оценивался в $70 млрд.
Как отмечает Reuters, подача заявки на листинг в Лондоне означает отклонение от давнего плана компании провести IPO в США. Выйти на американскую биржу ретейлер пытается с 2020 года. Reuters пишет, что в ноябре компания конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также обратилась в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) с просьбой одобрить эту сделку. Однако CSRC сообщила, что не будет рекомендовать проведение IPO в США из-за проблем с цепочкой поставок компании. Кроме того, в феврале 2024 года сенатор США Марко Рубио публично выразил сомнения в достаточной прозрачности компании для американских инвесторов.
Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что целью Shein является проведение IPO во втором полугодии, однако нет гарантии, что это случится. Вместе с этим агентство считает, что листинг ретейлера будет позитивен для Лондона, который в значительной степени упустил восстановление рынка IPO в Европе в этом году. IPO Shein может стать самым крупным размещением в Великобритании более чем за десятилетие — по предварительным данным, Shein может быть оценена в £50 млрд ($63,3 млрд).
Компания Shein была основана в 2008 году в китайском городе Нанкин. Сейчас штаб-квартира компании расположена в Сингапуре. По подсчетам аналитиков, выручка компании в 2023 году могла составить $30 млрд.
В прошлом году группа американских законодателей потребовала от SEC, чтобы та обязала Shein раскрыть информацию о возможном применении принудительного труда мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР).