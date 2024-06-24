Онлайн-ретейлер Shein конфиденциально подал заявку на листинг в Лондоне

Как отмечает Reuters, подача заявки на листинг в Лондоне означает отклонение от давнего плана компании провести IPO в США. Выйти на американскую биржу ретейлер пытается с 2020 года. Reuters пишет, что в ноябре компания конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также обратилась в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) с просьбой одобрить эту сделку. Однако CSRC сообщила, что не будет рекомендовать проведение IPO в США из-за проблем с цепочкой поставок компании. Кроме того, в феврале 2024 года сенатор США Марко Рубио публично выразил сомнения в достаточной прозрачности компании для американских инвесторов.