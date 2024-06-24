Коммунальщиков заставят вкладывать средства в обновление ЖКХ-инфраструктуры

Согласно пояснительной записке, в настоящее время контроль за принятием решений об утверждении таких программ отсутствует, как и не закреплена обязанность их разрабатывать. Как отмечают авторы, это приводит к тому, что их имеют только 2,5% ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере водоснабжении и 4% — в водоотведении.