Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму

Общий объем покупок Китаем у России урана и других радиоактивных элементов, изотопов и соединений в мае 2024 года достиг 233 миллионов долларов. Это стало максимальным значением за все время ведения статистики, с 2015 года.
При этом с апреля по май объемы поставок взлетели в 3,4 раза с 70 миллионов долларов. Всего за первые пять месяцев этого года Пекин купил у Москвы урана и прочих элементов на 311 миллионов долларов.
Больше всего в мае Поднебесная покупала обогащенный уран — на 231,5 миллиона долларов. На остальные соединения пришлось 1,4 миллиона.
Российский обогащенный уран поставляется в Китай не каждый месяц, в отличие от других соединений, но каждый раз его объемы в денежном выражении довольно велики. Так, в апреле 2024 обогащенного урана было импортировано на 68 миллионов долларов, в ноябре 2023 года — на 155 миллионов, в октябре — на 113 миллионов, в августе — на 28 миллионов, в апреле — на 35 миллионов, в марте на 87 миллионов.
Всего по итогам прошлого года Россия поставила Китаю радиоактивных элементов на 440 миллионов долларов. Из них 418 миллион пришелся на обогащенный уран.