Китай в мае закупил российский уран на максимальную за всю историю сумму

Российский обогащенный уран поставляется в Китай не каждый месяц, в отличие от других соединений, но каждый раз его объемы в денежном выражении довольно велики. Так, в апреле 2024 обогащенного урана было импортировано на 68 миллионов долларов, в ноябре 2023 года — на 155 миллионов, в октябре — на 113 миллионов, в августе — на 28 миллионов, в апреле — на 35 миллионов, в марте на 87 миллионов.