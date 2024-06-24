ЕС вводит санкции против СПФС, российского аналога SWIFT

Организациям ЕС, работающим за пределами России, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют СПФС за пределами России.
Помимо этого, запрещаются транзакции с кредитно-финансовыми организациями и поставщиками криптоактивов за пределами ЕС, если эти компании участвуют в любых транзакциях, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом России.
В конце прошлой недели о возможности санкций против СПФС писал Bloomberg. Как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 14-ый пакет санкций будет направлен против «теневой банковской сети за рубежом».
СФПС была создана в 2014 году — система задумывалась в качестве альтернативы SWIFT в условиях санкционных рисков. Она начала активно расширяться как раз после отключения крупнейших российских банков от международной платежной системы, которая обеспечивала передачу данных и платежей между Россией и иностранными кредитными организациями.