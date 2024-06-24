ЕС вводит санкции против СПФС, российского аналога SWIFT

СФПС была создана в 2014 году — система задумывалась в качестве альтернативы SWIFT в условиях санкционных рисков. Она начала активно расширяться как раз после отключения крупнейших российских банков от международной платежной системы, которая обеспечивала передачу данных и платежей между Россией и иностранными кредитными организациями.