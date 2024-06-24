Экономист раскрыла, для кого сохранят семейную ипотеку

По ее словам, пока доподлинно неизвестно, как изменятся параметры семейной ипотеки, которая заканчивается 1 июля. Но на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил после наступления этой даты выдавать семейную ипотеку под 6 процентов годовых в малых городах семьям с двумя детьми независимо от их возраста.