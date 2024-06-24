Дельная выплата: арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

Ранее Конституционный суд встал на сторону арендодателя, которая не смогла получить компенсацию за содержание жилья. Как много граждан затронут поправки и почему власти хотят стимулировать собственников декларировать доход — в материале «Известий».
На кого распространят профессиональный налоговый вычет
Со следующего года власти хотят расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, сообщили «Известиям» в Минфине. Законопроект есть в распоряжении редакции.
Профессиональный вычет позволяет уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных денег гражданам, которые занимаются частной практикой или предпринимательством. То есть при расчете налога на доходы физлиц (НДФЛ) учитываются расходы, связанные с получением прибыли. К примеру, у водителей это траты на бензин, у парикмахеров — на инструменты, а у плотников — на покупку сырья, объяснила председатель комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения МРО «Деловой России» Наталья Демченко.
Например, кто-то закупает продукты и продает их через розничные точки. Предположим, его доход — 1 млн. При этом он потратил 600 тыс. на доставку, аренду и рекламу. Если он соберет чеки на эти расходы, то на их сумму можно будет уменьшить заработок — до 400 тыс. Платить 13% придется только с этой суммы (с прибыли) — сбор составит 52 тыс. Однако траты на личные цели учитывать нельзя — только на бизнес.
При этом, если чеков нет, предлагается фиксированный вычет в размере 20% от доходов — но только для ИП и от 20 до 40% — за авторский гонорар. Ограничений по сумме возмещения нет.
Сейчас право на компенсацию имеют:
- ИП на общей системе налогообложения, то есть те, кто платит НДФЛ;
- физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам;
- нотариусы и адвокаты;
- авторы, получающие вознаграждение.
Теперь Минфин предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. В ведомстве пояснили, что это не касается самозанятых, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) вместо НДФЛ.
В частности, поправки коснутся граждан, систематически сдающих в аренду жилье, без перехода на ИП или НПД, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.
— Такая инициатива — следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П. В этом деле рассматривались ситуации, когда налоговые органы признавали деятельность физлиц фактически предпринимательской, хотя эти люди не были должным образом зарегистрированы, — отметил эксперт.
Так, женщина сдавала квартиру и хотела учесть расходы на ее содержание при уплате НДФЛ, поделился Сергей Лаптев. Другой гражданин купил и потом продал за ту же цену девять автобетоносмесителей, то есть фактически ничего не заработал. Эксперт пояснил: если бы он был зарегистрирован как ИП, то сбор бы не заплатил.
При этом налоговые органы и суд отказали этим людям в возможности учесть расходы, поскольку они не попадали в круг лиц, на кого вычет распространяется, продолжил эксперт. В итоге Конституционный суд констатировал отсутствие правовой определенности и постановил ввести соответствующие изменения в законодательство до начала 2025 года, резюмировал он.
Для чего нужно расширять право на получение вычета
Поправки нацелены на установление единообразного подхода в законодательстве, подчеркнул Сергей Лаптев.
Правительство рассчитывает на эффект масштаба: увеличение количества лиц, признающих себя налогоплательщиками, полагает завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» РУДН Лариса Сорокина.
Инициатива выглядела бы достаточно интересной, если бы распространялась на самозанятых, считает эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. В противном случае под формат такой предпринимательской деятельности фактически можно отнести только сдачу жилых помещений в аренду, отметил он.
— При этом не стоит забывать, что для получения таких вычетов гражданам придется документарно подтверждать понесенные расходы. Это нивелирует привлекательность предлагаемой меры, особенно учитывая итоговый размер потенциальной налоговой экономии. Поэтому сложно ожидать, что мера значительно стимулирует выход граждан из сектора теневой аренды жилья, — считает Владимир Саськов.
Для многих россиян введение профессионального вычета станет толчком для обеления своего бизнеса, в свою очередь, уверен руководитель лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии Виктор Мачехин. Власти между тем кроме поступлений дополнительных налоговых платежей получат и еще одну выгоду. Такая мера показывает, что государство слышит голос микробизнеса, а это значит, что доверие к госорганам укрепится, заключил он.
Впрочем, вряд ли изменения коснутся большого количества россиян, заявил доцент факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Алексей Шестемиров. Однако, добавил он, принятие поправок покажет, что государство серьезно настроено на усиление контроля над доходами граждан, которые, несмотря на создание множества стимулирующих мер и возможностей, продолжают сдавать жилье в аренду без официальной регистрации.