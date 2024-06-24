Дельная выплата: арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

Например, кто-то закупает продукты и продает их через розничные точки. Предположим, его доход — 1 млн. При этом он потратил 600 тыс. на доставку, аренду и рекламу. Если он соберет чеки на эти расходы, то на их сумму можно будет уменьшить заработок — до 400 тыс. Платить 13% придется только с этой суммы (с прибыли) — сбор составит 52 тыс. Однако траты на личные цели учитывать нельзя — только на бизнес.