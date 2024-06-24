ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

На 22 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽87,9595, евро — ₽94,2606, юаня — ₽12,0455. Таким образом, доллар подешевел на ₽0,5865, евро — на ₽0,1847, юань — также на ₽0,1873. При этом на прошлой неделе изменения были более существенные — так, курс доллара и евро на 20 июня ЦБ снизил более чем на ₽4 по сравнению с предыдущим днем.