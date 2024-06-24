ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 25 июня на уровне ₽87,3730, евро — ₽94,0759, юаня — ₽11,8582. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На 22 июня Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽87,9595, евро — ₽94,2606, юаня — ₽12,0455. Таким образом, доллар подешевел на ₽0,5865, евро — на ₽0,1847, юань — также на ₽0,1873. При этом на прошлой неделе изменения были более существенные — так, курс доллара и евро на 20 июня ЦБ снизил более чем на ₽4 по сравнению с предыдущим днем.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на валютные пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Наиболее выгодный курс покупки наличной валюты в обменниках Москвы по состоянию на 18:00 мск по данным сервиса «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков:
Сбербанк (уточнить офис можно на сайте банка): купить доллар можно по ₽89,3; курс на продажу — ₽84.3;
Ак Барс Банк (уточнить офис можно на сайте банка): купить евро можно по ₽93,78, продать — по ₽91,54;
банк «Агророс» (ст м. «Савеловская», «Перово»): купить юань можно по ₽13,28, продать — по ₽12,41.
На торгах в понедельник, 24 июня, рубль перешел к росту. В моменте курс юаня на Мосбирже снизился на 2,79%, до ₽11,71. Китайская валюта упала на фоне новости о том, что российская дочерняя структура китайского Bank of China перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся под санкциями США.
24 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщила, что «Бэнк оф Чайна», российская дочерняя структура китайского Bank of China, перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США. С остальными организациями, которые не подпали под санкции США, сотрудничество продолжится.
Аналитики «СберИнвестиций» предположили, что на фоне этой новости рубль может снова укрепиться.
«Bank of China решил остановить операции с подсанкционными российскими банками. В этих условиях спрос на валюту может снизиться, а часть участников рынка захочет ее продать, опасаясь проблем с доступом к юаням», — указывали аналитики.
По словам аналитиков «БКС Мир инвестиций», рубль пережил крайне волатильную неделю после санкций против Мосбиржи. «Пока экономика адаптируется к новым санкциям, курс валюты останется волатильным. Ожидаем колебания рубля в диапазоне ₽11,7−12,4 за юань и ₽86−90 за доллар», — отметили эксперты.
Руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Антон Пустовойтов отметил, что курс рубля продолжают поддерживать обязательная продажа валютной выручки экспортерами, жесткая монетарная политика и продажи валюты со стороны ЦБ. Кроме того, в ближайшее время поддержку национальной валюте будет оказывать налоговый период.
«В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к юаню в коридоре ₽11,5−12,2, курс доллара — в диапазоне ₽85−90», — считает Пустовойтов.