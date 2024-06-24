Акции АЛРОСА подскочили более чем на 3% на новостях о ввозе алмазов в ЕС

Котировки АЛРОСА выросли после сообщения о том, что ЕС разрешил ввоз ряда алмазов российского происхождения. Ранее введенный запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те из них, которые находились в ЕС или в третьей стране (кроме России), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты, говорится в сообщении. Также был разрешен временный импорт или экспорт ювелирных изделий для проведения выставок или реставрации. Ввод в действие системы сертификации алмазов перенесен на полгода, сообщила Еврокомиссия.