Акции АЛРОСА подскочили более чем на 3% на новостях о ввозе алмазов в ЕС

Акции российской компании АЛРОСА (ALRS) подорожали на 3,62% — до ₽73,88 за бумагу на торгах Московской биржи по состоянию на 10:58 мск.
По состоянию на 11:30 мск бумаги алмазодобывающей компании дорожали на 2,55% и торговались на уровне ₽73,14.
Котировки АЛРОСА выросли после сообщения о том, что ЕС разрешил ввоз ряда алмазов российского происхождения. Ранее введенный запрет на импорт российских бриллиантов не распространяется на те из них, которые находились в ЕС или в третьей стране (кроме России), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты, говорится в сообщении. Также был разрешен временный импорт или экспорт ювелирных изделий для проведения выставок или реставрации. Ввод в действие системы сертификации алмазов перенесен на полгода, сообщила Еврокомиссия.
Сегодня ЕС принял 14-й пакет санкций против России, в него вошли 116 физических и юридических лиц. Брюссель также запрещает услуги по перегрузке российского СПГ, предназначенного для третьих стран, в портах Евросоюза.
В январе 2024 года ЕС ввел ограничения на ввоз алмазов, произведенных или обработанных в России. Этот запрет распространялся на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортированные из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах. Импорт непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных изделий с бриллиантами был запрещен с 1 января 2024 года. Из-за санкций участников рынка обязали доказывать нероссийское происхождение алмазного сырья.
В марте Минфин закупил у АЛРОСА партию алмазов. Конкретные суммы и объемы не озвучивались из-за действующих санкций G7 и ЕС против компании, которые действуют с начала января. Закупки в Гохран, который занимается формированием Госфонда драгоценными камнями и металлами, будут осуществляться на регулярной основе. «В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры», — сообщала пресс-служба компании.
Крупную сделку по закупке алмазов у АЛРОСА Гохран проводил в 2012 году. Во время экономического кризиса 2008−2009 годов выкупил у алмазной компании продукцию на $1 млрд.
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания и мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Ее добывающие активы расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Торговые офисы и представительства действуют во всех мировых алмазных центрах. Основные акционеры компании АЛРОСА — Российская Федерация и Якутия.