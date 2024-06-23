Вице-канцлер Германии призвал прекратить торговлю Китая и России

В 2023 году Россия стала пятым по величине торговым партнером Китая, объем товарооборота достиг $240 млрд, пишет FT. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году этот показатель стал рекордным и вырос на 26,3%. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд. Президент России Владимир Путин отмечал наивысший уровень отношений с Пекином за всю историю.