Ставки по вкладам доходят до 20%. Убьет ли это дивидендные стратегии

Банки подняли ставки по депозитам: что случилось
Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде июня выросла на 0,53 п.п., до 15,69% годовых, согласно мониторингу Банка России. Столь высоким данный показатель не был со второй декады апреля 2022 года, тогда он фиксировался на уровне 15,03%.
Как посчитала газета «Коммерсантъ», с начала июня более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1−2,5 п.п. По данным на 21 июня, согласно ренкингу «РБК Инвестиций», ставку до 20% предлагали Московский кредитный банк и Локо-Банк, до 18,2% — банк «Уралсиб», до 18,1% — банки «Дом.РФ» и «Солидарность», до 18% — целый ряд крупных банков. 1 мая о повышении максимальной ставки по вкладам объявил Сбербанк, подняв ее до 18%
Банки продолжили увеличивать доходность по сберегательным продуктам на фоне жесткой риторики ЦБ. На заседании 7 июня Банк России сохранил ключевую ставку 16% годовых. При этом регулятор не исключил возможности повышения ключевой ставки на заседании 26 июля.
В условиях высокой ставки доходность по депозитам становится более привлекательной, чем по дивидендным акциям. «РБК Инвестиции» спросили аналитиков, стоит ли сейчас покупать акции под дивиденды и как частному инвестору лучше скорректировать свою дивидендную стратегию.
Стоит ли сейчас покупать акции под дивиденды
Большинство опрошенных аналитиков говорят, что в условиях высокой ставки по-прежнему целесообразно покупать акции под дивиденды. По словам начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, сейчас под эти цели имеет смысл покупать бумаги конкретных эмитентов, которые платят высокие промежуточные дивиденды. Среди таких компаний Абелев называет металлургов — «Северсталь», НЛМК. «Они могут позволить себе платить промежуточные дивиденды и суммарную дивидендную доходность выводить на уровень двухзначной и даже выше 20%», — говорит Абелев.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на середину июня дивидендную доходность выше ключевой ставки ЦБ дают лишь привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (19,2% по ценам вечером 21 июня). Кожухова считает, что бумаги компании есть смысл покупать в том числе в расчете на среднесрочное укрепление доллара против рубля с учетом больших накоплений «Сургутнефтегаза» в американской валюте.
Но есть и другое мнение. Персональный брокер инвестиционного банка «Синара» Артем Колбасин считает покупку акций под дивиденды в текущих условиях нецелесообразной. «Риск должен быть оправдан доходностью. Если доходность дивидендов ниже безрисковой ставки (доходности ОФЗ выше 15% годовых), то риск рынка капитала не оправдан, а значит и формирование дивидендных стратегий нецелесообразно», — полагает он.
Кроме того, отмечает Колбасин, на размер дивидендов негативно повлияет увеличение налога на прибыль. Также, по его мнению, ставка ЦБ, вероятно, будет выше текущей, что увеличит разницу между дивидендами и безрисковой ставкой. Эксперт рекомендует пересмотреть стратегию в сторону долговых рынков.
Как скорректировать дивидендную стратегию
При принятии решения о покупке акций под дивиденды стоит оценивать не только уровень дивидендов относительно ключевой процентной ставки ЦБ, но и перспективы роста цены самой акции на интересующем горизонте инвестирования, считает Елена Кожухова. Она отмечает, что Сбербанк, например, дает дивидендную доходность около 10,6% по обоим типам акций, но в условиях роста процентных ставок в стране и ожиданий роста прибыли за весь 2024 год банк может быть интересен и в перспективе ближайших месяцев — в том числе ввиду возможности более быстрого закрытия дивидендного гэпа.
«Принимать решения стоит аналогичным образом по каждой конкретной бумаге, учитывая особенности сектора, а также общий рыночный настрой, который ввиду рисков нового ужесточения политики ЦБ и повышения налогов с 2025 года в ближайшие месяцы может оставаться умеренно негативным», — говорит Кожухова.
По мнению Олега Абелева, пересмотреть дивидендную стратегию стоит в сторону увеличения доли компаний, которые платят высокие промежуточные дивиденды. Кроме того, он рекомендует присмотреться к эмитентам, которые недавно вышли на биржу и уже начали платить дивиденды. «Да, это не лидеры по дивидендной доходности, но зато они сразу стали платить промежуточные дивиденды. Например, можно выделить Positive Technologies», — отмечает он.
Давид Григорьев считает перспективными бумаги с потенциальными дивидендами на уровне текущей ставки по безрисковым инструментам или выше ее. Причем оценивать этот показатель нужно не за месяц перед дивидендной отсечкой, а в сентябре — ноябре предыдущего года. Григорьев отмечает, что дать прогноз по будущему дивиденду компании можно, полагаясь на отчеты за 6−9 месяцев.
Какой риск есть у дивидендных стратегий
Все опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты отметили, что дивидендные гэпы на рынке акций стали закрываться дольше. Так акции ЛУКОЙЛа 7 мая, в первый день после дивидендной отсечки, потеряли 3,79% до ₽7722,5. Дивидендный гэп по бумагам не закрылся до сих пор: с закрытия торгов 6 мая к вечеру 21 июня акции ЛУКОЙЛа снизились на 11,8% до ₽7077.
Аналогичная картина наблюдается по бумагам НЛМК. По итогам торгов 27 мая котировки металлурга на фоне дивидендного гэпа снизились на 14,18%, до ₽219,22 за бумагу. Со дня дивидендной отсечки к вечеру 21 июня акции потеряли 30,3% и опустились до ₽178.
«На текущий момент мы наблюдаем коррекцию на рынке, вызванную экономическими и эмоциональными обстоятельствами участников рынка. В связи с негативным эмоциональным настроем инвесторов дивидендные гэпы могут закрываться дольше», — полагает Давид Григорьев.
По словам старшего портфельного управляющего УК «Первая» Михаила Цагарели, высокие доходности на рынке облигаций и депозитов привлекают инвесторов и вызывают отток с рынка акций. Это в свою очередь влияет на время закрытия дивидендных гэпов. «Недавний пример акций НЛМК это подтверждает, акция упала больше, чем на размер дивидендов и до сих пор продолжает снижаться», — говорит Цагарели. По его мнению, сейчас на фоне высоких ставок и коррекции рынка акций время закрытия дивидендных гэпов будет увеличиваться. Ситуация нормализуется, когда денежно кредитные условия начнут смягчаться, добавляет эксперт.
Собеседники «РБК Инвестиций» подтвердили, что дивидендные гэпы стали закрываться дольше из-за ожидания дальнейшего повышения ставок. «В таких реалиях дивидендный гэп и вовсе может быть не закрыт продолжительное время, пока вектор повышения ставок не будет окончательно отыгран рынком», — полагает Колбасин.
Олег Абелев добавляет, что пока сохраняется тренд на высокую ключевую ставку, даже голубым фишкам на закрытие дивидендного гэпа будет требоваться больше времени. По его оценкам, если раньше гэп мог закрыться за несколько недель, сейчас для этого требуется месяц и более.