Ставки по вкладам доходят до 20%. Убьет ли это дивидендные стратегии

При принятии решения о покупке акций под дивиденды стоит оценивать не только уровень дивидендов относительно ключевой процентной ставки ЦБ, но и перспективы роста цены самой акции на интересующем горизонте инвестирования, считает Елена Кожухова. Она отмечает, что Сбербанк, например, дает дивидендную доходность около 10,6% по обоим типам акций, но в условиях роста процентных ставок в стране и ожиданий роста прибыли за весь 2024 год банк может быть интересен и в перспективе ближайших месяцев — в том числе ввиду возможности более быстрого закрытия дивидендного гэпа.