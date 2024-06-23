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Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул»

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Источник: © РИА Новости

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев», — отметила она.

Однако с точки зрения ресурсоснабжающих организаций без такого роста не обойтись. Ведь за полтора года при существующем уровне инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать. При текущем уровне износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов приведет к снижению инвестиций, а значит, прекращению ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.

Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи, а меньше прочего — электроэнергия при одноставочном тарифе. В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4−5 процентов, заключила Казанцева.