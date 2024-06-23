НОВАТЭК отправил первую в этом году партию СПГ по Севморпути

«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект СПГ НОВАТЭКа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу. Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т), первая из которых была запущена в декабре 2023 года, об отгрузках с нее официально не сообщалось. Вторая линия проекта должна быть построена в 2024 году, третья — в 2026 году.