НОВАТЭК открыл поставки СПГ по Севморпути

НОВАТЭК 21 июня открыл поставки СПГ с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту. Как следует из данных Kpler и консультационного центра «Гекон», танкер Arc7 «Эдуард Толль» вышел из порта Сабетта 21 июня, далее на выходе из Обской губы газовоз начал поворачивать на восток. Конечная точка маршрута — Китай, срок поставки СПГ и порт отгрузки пока не обозначены. Пока танкер идет под проводкой атомного ледокола «Сибирь».
Еще ранее, 14 июня, на восток пошел первый нефтяной танкер Arc7 «Газпром нефти». «Штурман Скуратов» вышел из Мурманска на восток по Севморпути, но, по данным систем отслеживания судов, идет в балласте. Конечная точка — порт Козьмино, куда танкер должен дойти 11 июля. Сейчас танкер подходит к Восточно-Сибирскому морю.
В «Росатоме» «Ъ» сообщили, что формально до 1 июля в акватории Севморпути продолжается зимне-весенняя навигация. Что касается ледовой обстановки в восточном секторе Севморпути, то в Карском море, по данным «Росатома», сейчас отмечается легкий тип ледовых условий, в море Лаптевых — средний, в отдельных районах — легкий. Восточнее ледовая обстановка традиционно ухудшается. Так, в Восточно-Сибирском море преобладает тяжелый тип ледовых условий, а в Чукотском море — тяжелый тип ледовых условий со сплоченностью льда до десяти баллов. «В восточном секторе Арктики для обеспечения безопасности мореплавания и ледокольных проводок судов запланировано привлечение атомного ледокола», — сообщили «Ъ» в Росатоме.
Главная интрига летне-осенней навигации — начнутся ли отгрузки СПГ по Севморпути с проекта «Арктик СПГ-2», подпавшего под санкции США.
Первая линия завода уже введена в эксплуатацию, но проект ранее не мог начать отгрузки, так как не получил танкеры Arc7 c южнокорейских верфей и верфи «Звезда». В летне-осеннюю навигацию по Севморпути могут ходить танкеры с меньшим ледовым классом. Как писал «Ъ» 11 июня, в апреле—мае флот НОВАТЭКа пополнился четырьмя новыми танкерами Arc4 — North Air, North Mountain, North Sky, North Way. Согласно данным ФГБУ «Главсевморпуть», все эти танкеры получили разрешение на проходку по восточному сектору Севморпути на период с 1 июля по 7 сентября.
В 2024 году должна была запуститься круглогодичная навигация по Севморпути, но этого так и не произошло. О том, что партии СПГ смогут ходить напрямую на восток уже с января 2024 года, сообщал в конце 2023 года глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко. Традиционно навигация в восточном секторе открывается в июне и закрывается в декабре, период с марта по май считается самым сложным с точки зрения ледовой обстановки. НОВАТЭК не стремится расширять окно навигации с зимы 2021 года, когда при попытке прохода на восток без ледокольного сопровождения пострадал танкер «Николай Евгенов». Танкеры Arc7 c проекта «Ямал СПГ» имеют разрешение на сквозной проход по всей акватории Севморпути с начала января, танкеры и контейнеровозы «Газпром нефти» и «Норникеля» — с июня.
В навигацию 2023 года НОВАТЭК сохранил поставки СПГ по Севморпути в Китай на уровне 2022 года — около 2,27 млн тонн, или 31 груз. Основной рост отгрузок углеводородов на маршруте происходил за счет увеличения поставок нефти — до 1,5 млн тонн, или 14 партий против одной партии годом ранее. По данным «Росатома», всего по Севморпути в 2023 году перевезено 36 млн тонн грузов.
Виктор Катона из Kpler не ждет бурного роста поставок по Севморпути в текущем сезоне.
По его словам, российские нефтекомпании пока не возобновили поставки Urals — заявок компаний на плавание в акватории Севморпути из балтийских портов пока нет. С другой стороны, отмечает аналитик, СПГ вполне может переориентироваться на восток, если «Арктик СПГ-2» действительно будет запущен на небольших скоростях этим летом. «Летом Севморпуть — самый быстрый и эффективный путь, особенно учитывая, что, в отличие от российской нефти, российские газовозы в Китай огибают всю Африку», — говорит он. Сейчас доминирующим рынком для СПГ с «Ямал СПГ» выступает Европа.
Основные дополнительные объемы перевозок по Севморпути в 2024 году будут связаны с ростом экспортных поставок минерального сырья из портов Балтики и Мурманска, а также с возможной отгрузкой СПГ с проекта «Арктик СПГ-2», для чего могут быть привлечены четыре новых газовоза ледового класса Arc4, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Общие объемы перевозок по Севморпути, по его оценкам, приблизятся к 40 млн тонн.
Судя по выданным к концу июня разрешениям Главсевморпути на плавание в акватории Севморпути, планируются массированные перевозки на восток продукции практически всех проектов освоения минеральных ресурсов на побережье — нефти, СПГ, рудной продукции, говорит господин Григорьев. Но это, по его мнению, приведет не к росту грузопотока, а к изменению маршрутов поставки сырья на мировой, в первую очередь азиатский, рынок.