НОВАТЭК открыл поставки СПГ по Севморпути

В 2024 году должна была запуститься круглогодичная навигация по Севморпути, но этого так и не произошло. О том, что партии СПГ смогут ходить напрямую на восток уже с января 2024 года, сообщал в конце 2023 года глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко. Традиционно навигация в восточном секторе открывается в июне и закрывается в декабре, период с марта по май считается самым сложным с точки зрения ледовой обстановки. НОВАТЭК не стремится расширять окно навигации с зимы 2021 года, когда при попытке прохода на восток без ледокольного сопровождения пострадал танкер «Николай Евгенов». Танкеры Arc7 c проекта «Ямал СПГ» имеют разрешение на сквозной проход по всей акватории Севморпути с начала января, танкеры и контейнеровозы «Газпром нефти» и «Норникеля» — с июня.