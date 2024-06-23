Meta ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ

В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках.