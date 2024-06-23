Meta ведет переговоры с Apple об интеграции ИИ, пишут СМИ

«Материнская компания Facebook провела переговоры с Apple об интеграции генеративной модели искусственного интеллекта Meta* Platforms в Apple Intelligence, недавно анонсированную систему ИИ для iPhone и других устройств», — пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Газета отмечает, что сделка с Apple способна помочь компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и Meta*, сделать свою продукцию более массовой, однако неизвестно, принесет ли им это большой доход.
В начале июня компания представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac; также OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. В пятницу Apple сообщила о том, что отложила выпуск Apple Intelligence в Европе из-за опасений за безопасность пользователей, связанных с требованиями Закона о цифровых рынках.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных» часов и программного обеспечения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.