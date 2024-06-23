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Иран анонсировал запуск офшорного риала

ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Иран разрабатывает идею офшорного риала, который планирует вскоре задействовать в финансовых операциях с Россией, заявил на открытии проекта по введению в публичный оборот цифрового риала глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. Его слова приводит агентство ILNA.

Источник: © РИА Новости

«Разрабатывается идея офшорного риала… Вскоре мы запустим первый (проект — ред.) офшорного риала (в сделках — ред.) с Россией», — заявил глава ЦБ Ирана.

В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства «путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением».

По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел «на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения», который стартовал с острова Киш.