Иран анонсировал запуск офшорного риала

«Разрабатывается идея офшорного риала… Вскоре мы запустим первый (проект — ред.) офшорного риала (в сделках — ред.) с Россией», — заявил глава ЦБ Ирана.
В начале этой недели отдел по связям с общественностью Центробанка Ирана сообщил, что Тегеран вводит цифровой риал в публичный оборот, клиенты смогут совершать покупки и переводить средства «путем сканирования штрихкода, сгенерированного предоставленным программным обеспечением».
По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел «на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения», который стартовал с острова Киш.