Иран анонсировал запуск офшорного риала

По информации на сайте, Центробанк Ирана начал заниматься проектом цифрового риала три года назад, и с конца июня 2024 года при участии двух иранских банков, Mellat и Tejarat, этот проект вышел «на этап широкого тестирования с возможностью публичного применения», который стартовал с острова Киш.