FT рассказала, как власти превратили Великобританию в «Белоруссию»

Речь идет о режиме Non-domiciled, по которому полученные за рубежом доходы иностранцев не облагаются налогом, пока их не ввозят на территорию Британии. Канцлер казначейства Джереми Хант объявил, что с апреля 2025 года режим прекратит свое действие и будет введена новая система. В соответствии с ней те, кто является налоговым резидентом страны более четырех лет, будут платить налог на иностранный доход и прибыль, а до этого момента для новоприбывших в страну будет действовать льготный период. Поправки призваны привлечь в бюджет £2,7 млрд ($3,4 млрд) в год к 2028−2029 годам.