Египет готовит «бестселлер», который может затмить Турцию, заявили в АТОР

Он отметил, что в результате этого туры в Египет стали недоступны для менее взыскательного потребителя. «Те, кто там все-таки оказывается, и кто готов заплатить названную выше сумму, остаются разочарованы и обескуражены уровнем отелей. Людей, которые в прежние годы платили до 100 тысяч рублей за поездку, это так сильно не пугало», — добавил эксперт.