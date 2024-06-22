ВТБ продаст еще один бывший актив Банка Москвы

В 2013 году основным владельцем «Мегакома» стала зарегистрированная на Кипре Brooklime Holdings Limited. Спустя три года она снизила долю до 24,9%, а оставшиеся 75,01% в мае 2016 года получил Банк Москвы. Ранее он был основным кредитором «Мегакома», сообщала газета «Коммерсантъ». Когда-то эту финансовую организацию возглавлял бизнесмен Андрей Бородин, против которого еще в 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту хищения средств Банка Москвы и «злоупотребления полномочиями» за выдачу кредита подконтрольной ему же фирме «Премьер эстейт». В марте 2020 года его признали виновным по ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение чужого имущества, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере) и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Общая сумма вменяемых ему растрат составила более 12 млрд руб. При этом сам Бородин ранее смог получить убежище в Великобритании.