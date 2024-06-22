В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов с высокой доходностью

На очередном заседании 7 июня Банк России сохранил в четвертый раз подряд ключевую ставку на уровне 16%. 18 из 30 опрошенных аналитиков консенсус-прогноза РБК ожидали такого решения, однако девять участников консенсус-прогноза полагали, что ЦБ может повысить ставку до 17%.
В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что, помимо варианта оставить ставку неизменной, у регулятора «на столе» лежало еще два решения — повышение до 17% и 18%. Опцию снижения ставки Центробанк не рассматривал.
Позднее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки в июле до 17−18% на фоне приближения темпов роста потребительских цен к верхней границе прогноза регулятора в 4,3−4,8% к концу 2024 года.
В регуляторе отметили, что майский рост цен значительно ускорился на фоне высокого внутреннего спроса. «Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — говорится в информационном сообщении на сайте ЦБ.
В мае инфляция в России ускорилась, по сравнению с апрелем цены выросли на 0,74%. В результате годовая инфляция в мае достигла 8,3%.
На 17 июня 2024 года инфляция в годовом выражении составила 8,46%, согласно данным Росстата.
Инфляционные ожидания населения в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, согласно данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.
Согласно данным мониторинга Центробанка, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде июня выросла на 0,53 п.п., до 15,69% годовых, согласно мониторингу Банка России. Значение стало максимальным со второй декады апреля 2022 года.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду июня 2024 года составили:
на срок от трех до шести месяцев — 14,74% (+0,19 п.п.);
на срок от шести месяцев до одного года — 15,55% (+0,72 п.п.);
на срок свыше одного года — 14,14% (+0,83 п.п.).
По данным ежедневного индекса FRG100 на 21 июня, средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 12,11% годовых. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
Согласно данным индекса вкладов платформы «Финуслуги», средняя максимальная ставка в топ-50 банков на 21 июня составляет:
на шесть месяцев — 15,82%;
на год — 14,31%.
Банки из топ-10 предлагают более высокие ставки на полугодовые и годовые депозиты, согласно аналитике «Финуслуг» на 21 июня:
на шесть месяцев — 16,41%;
на год — 15,56%.
Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий.
«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
Указанные в обзоре условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.
«МКБ. Преимущество+».
Сумма: от ₽10 тыс. до ₽1 млн.
Срок: 95 или 185 дней.
Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».
«Локо-Вклад+».
Сумма: от ₽100 тыс. до ₽1 млн.
Срок: 182 дня.
Максимальная ставка доступна для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».
«Доход».
Сумма: от ₽2 млн до ₽7 млн.
Срок: 181 день.
Предложение действует для новых клиентов или тех, у кого был открыт счет более 30 дней назад при условии открытия счета с капитализацией процентов.
«Солидарность. Доходный».
Сумма: от ₽25 тыс. до ₽100 млн.
Срок: от 91 до 181 дня.
Предложение действует при открытии вклада через систему дистанционного банковского обслуживания.
«Мой дом».
Сумма: от ₽1 млн до ₽15 млн.
Срок: 6 месяцев.
6. Сбербанк.
«Лучший%».
Сумма: от ₽100 тыс. до ₽15 млн.
Срок: шесть и семь месяцев.
Максимальная ставка доступна тем клиентам, у которых не хранились сбережения на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца.
Предложение действует до 30 июня 2024 года.
«Новые деньги».
Сумма: от ₽15 тыс. до ₽10 млн.
Срок: 213 дней.
Максимальная ставка доступна при внесении «новых денег» — средств, превышающих совокупный остаток на дату открытия вклада относительно совокупного остатка за 30 календарных дней до даты открытия вклада.
«Ренессанс Специальный онлайн».
Сумма: от ₽5 тыс.
Срок: 181 день.
Открыть вклад можно только в интернет- или мобильном банке.
«Карамель».
Сумма: от ₽10 тыс. до ₽10 млн.
Срок: 183 дня.
Выгодная ставка действует при открытии счета онлайн.
«Максимальный доход».
Сумма: от ₽10 тыс.
Срок: три месяца.
Процентные ставки при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении METIB Online.