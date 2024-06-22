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В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов с высокой доходностью

Центробанк собирается поддерживать жесткие монетарные условия длительное время. На этом фоне банки повышают ставки по вкладам, делая их более привлекательными. Рассказываем, где сейчас самый выгодный процент по депозиту.
Источник: Freepik

На очередном заседании 7 июня Банк России сохранил в четвертый раз подряд ключевую ставку на уровне 16%. 18 из 30 опрошенных аналитиков консенсус-прогноза РБК ожидали такого решения, однако девять участников консенсус-прогноза полагали, что ЦБ может повысить ставку до 17%.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что, помимо варианта оставить ставку неизменной, у регулятора «на столе» лежало еще два решения — повышение до 17% и 18%. Опцию снижения ставки Центробанк не рассматривал.

Позднее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ может рассмотреть повышение ключевой ставки в июле до 17−18% на фоне приближения темпов роста потребительских цен к верхней границе прогноза регулятора в 4,3−4,8% к концу 2024 года.

В регуляторе отметили, что майский рост цен значительно ускорился на фоне высокого внутреннего спроса. «Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — говорится в информационном сообщении на сайте ЦБ.



В мае инфляция в России ускорилась, по сравнению с апрелем цены выросли на 0,74%. В результате годовая инфляция в мае достигла 8,3%.

На 17 июня 2024 года инфляция в годовом выражении составила 8,46%, согласно данным Росстата.

Инфляционные ожидания населения в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, согласно данным опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.



Уже этой осенью Минфин может скорректировать прогноз по инфляции на 2024 год, если увидит отклонения во втором полугодии, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме.


Какие сейчас средние ставки по банковским вкладам

Согласно данным мониторинга Центробанка, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде июня выросла на 0,53 п.п., до 15,69% годовых, согласно мониторингу Банка России. Значение стало максимальным со второй декады апреля 2022 года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за первую декаду июня 2024 года составили:



на срок до трех месяцев —12,97% годовых (-0,18 п.п. к третьей декаде мая);

на срок от трех до шести месяцев — 14,74% (+0,19 п.п.);

на срок от шести месяцев до одного года — 15,55% (+0,72 п.п.);

на срок свыше одного года — 14,14% (+0,83 п.п.).

По данным ежедневного индекса FRG100 на 21 июня, средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 12,11% годовых. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.

Согласно данным индекса вкладов платформы «Финуслуги», средняя максимальная ставка в топ-50 банков на 21 июня составляет:



на три месяца — 15,45%;

на шесть месяцев — 15,82%;

на год — 14,31%.

Банки из топ-10 предлагают более высокие ставки на полугодовые и годовые депозиты, согласно аналитике «Финуслуг» на 21 июня:



на три месяца — 15,11%;

на шесть месяцев — 16,41%;

на год — 15,56%.

Топ-10 выгодных вкладов без дополнительных условий.

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.



Указанные в обзоре условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.



«МКБ. Преимущество+».



Ставка: 20%

Сумма: от ₽10 тыс. до ₽1 млн.

Срок: 95 или 185 дней.

Продукт доступен для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».



«Локо-Вклад+».



Ставка: 20%

Сумма: от ₽100 тыс. до ₽1 млн.

Срок: 182 дня.

Максимальная ставка доступна для клиентов, впервые открывающих вклад на «Финуслугах».



3. Банк «Уралсиб»

«Доход».



Ставка: 18,2%

Сумма: от ₽2 млн до ₽7 млн.

Срок: 181 день.

Предложение действует для новых клиентов или тех, у кого был открыт счет более 30 дней назад при условии открытия счета с капитализацией процентов.



4. Банк «Солидарность»

«Солидарность. Доходный».



Ставка: 18,1%

Сумма: от ₽25 тыс. до ₽100 млн.

Срок: от 91 до 181 дня.

Предложение действует при открытии вклада через систему дистанционного банковского обслуживания.



5. Банк «Дом.РФ»

«Мой дом».



Ставка: 18,1%

Сумма: от ₽1 млн до ₽15 млн.

Срок: 6 месяцев.

6. Сбербанк.

«Лучший%».



Ставка: 18%

Сумма: от ₽100 тыс. до ₽15 млн.

Срок: шесть и семь месяцев.

Максимальная ставка доступна тем клиентам, у которых не хранились сбережения на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца.

Предложение действует до 30 июня 2024 года.



«Новые деньги».



Ставка: 18%

Сумма: от ₽15 тыс. до ₽10 млн.

Срок: 213 дней.

Максимальная ставка доступна при внесении «новых денег» — средств, превышающих совокупный остаток на дату открытия вклада относительно совокупного остатка за 30 календарных дней до даты открытия вклада.



8. Ренессанс Банк

«Ренессанс Специальный онлайн».



Ставка: 18%

Сумма: от ₽5 тыс.

Срок: 181 день.

Открыть вклад можно только в интернет- или мобильном банке.



«Карамель».



Ставка: 18%

Сумма: от ₽10 тыс. до ₽10 млн.

Срок: 183 дня.

Выгодная ставка действует при открытии счета онлайн.



«Максимальный доход».



Ставка: 18%

Сумма: от ₽10 тыс.

Срок: три месяца.

Процентные ставки при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении METIB Online.