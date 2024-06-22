В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов с высокой доходностью

«РБК Инвестиции» изучили предложения банков по вкладам и отобрали десять самых выгодных из них. Из рейтинга были исключены депозиты, предусматривающие оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.