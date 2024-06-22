Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента

Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, однако для одних сильнее, чем для других. Так, для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых — на 20,8 п.п., а также работников промышленности — на 19,9 п.п.