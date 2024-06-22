Россиянам предложат новый формат почтовых услуг

В ближайшее время логистический оператор планирует расширить сеть точек до нескольких тысяч, подчеркнули в «Почте России». Кроме того, скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов с «Авито», присоединившись к 38 тыс. почтовых отделений, которые уже работают с площадкой.
«Почтовая сеть охватывает всю страну, но отделения не всегда в шаговой доступности. Партнёрские пункты выдачи могут оказаться более удобной локацией. С первых дней запуска сеть пользуется популярностью: в месяц через неё проходит уже порядка 7 000 посылок. Почта сотрудничает с “Авито” много лет, и мы рады, что первыми оценить новый сервис смогут клиенты площадки», — прокомментировал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.
«Число заказов в “Авито Доставке”, которые наши пользователи отправляют через “Почту России”, выросло более чем на 30% в первом квартале этого года. С “Почтой России” мы вместе запускаем опции, которым ранее не было аналогов: например, первую в мире кросс-доставку, где один заказ доставляют две разные логистические службы, или оплату при получении в C2C-сделках. Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей. Так, свои посылки можно будет получать даже в небольших розничных магазинах, салонах связи и кафе, сотрудничающих с “Почтой России” “, — сообщил директор по логистике “Авито” Сергей Пустыльник.