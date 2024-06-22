Россиянам предложат новый формат почтовых услуг

«Число заказов в “Авито Доставке”, которые наши пользователи отправляют через “Почту России”, выросло более чем на 30% в первом квартале этого года. С “Почтой России” мы вместе запускаем опции, которым ранее не было аналогов: например, первую в мире кросс-доставку, где один заказ доставляют две разные логистические службы, или оплату при получении в C2C-сделках. Получение заказов в партнерских пунктах выдачи — это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей. Так, свои посылки можно будет получать даже в небольших розничных магазинах, салонах связи и кафе, сотрудничающих с “Почтой России” “, — сообщил директор по логистике “Авито” Сергей Пустыльник.