Режим СЭЗ введут в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах РФ

Еще в марте директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с «Известиями» отметил, что, в случае если налоговые льготы, действующие в СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, распространят и на территории российских регионов, граничащих с ними или с Украиной, это будет разумным маневром.