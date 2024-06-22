Режим СЭЗ введут в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах РФ

Режим СЭЗ будет введен в Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, а также в Республике Крым. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.
Из документа следует, что единственным требованием к участникам СЭЗ станет наличие регистрации на территории вышеупомянутых регионов или же отсутствие там филиала.
В сопроводительных материалах к закону указывается, что преференциальный режим ведения предпринимательской деятельности сможет поспособствовать сохранению уровня экономики приграничных к Донбассу и Новороссии субъектов, а также поможет улучшить производства.
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что на территории регионов, пострадавших от обстрелов киевского режима, создадут СЭЗ, чтобы помочь бизнесу. С инвесторов не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет, а также сделают скидку по платежам в бюджеты регионов и предоставят другие льготы, пояснил глава кабмина страны.
Еще в марте директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с «Известиями» отметил, что, в случае если налоговые льготы, действующие в СЭЗ в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, распространят и на территории российских регионов, граничащих с ними или с Украиной, это будет разумным маневром.
24 июня 2023 года Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. После, 14 декабря, глава государства поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области, чтобы обеспечить там восстановление экономики.