Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму

Так, в мае 2024 года Россия поставила в Китай бурого угля более чем на 53 миллиона долларов, это стало максимумом с сентября 2022 года. Тогда объем поставок составил 66,7 миллиона долларов.
Кроме бурого угля Китай покупает у России каменный уголь и кокс. В мае импорт каменного угля снизился на 2% и составил 948 миллионов долларов. Поставки кокса увеличились в 2,7 раза до 763 тысяч долларов, максимальных с февраля.
Таким образом, общие объемы покупок угля в мае достигли 1,002 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабрьских 1,05 миллиарда.
Всего по итогам прошлого года Москва поставила Пекину угля на 14,5 миллиарда долларов. Из них 14,4 миллиарда долларов пришлись на каменный уголь, 37,6 миллиона долларов — на бурый уголь, а 4,1 миллиона — на кокс.