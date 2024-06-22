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Китай купил у России бурый уголь на рекордную за почти два года сумму

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Китай в мае этого года купил у России бурого угля на максимальные с сентября 2022 года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили 1 миллиард долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Так, в мае 2024 года Россия поставила в Китай бурого угля более чем на 53 миллиона долларов, это стало максимумом с сентября 2022 года. Тогда объем поставок составил 66,7 миллиона долларов.

Кроме бурого угля Китай покупает у России каменный уголь и кокс. В мае импорт каменного угля снизился на 2% и составил 948 миллионов долларов. Поставки кокса увеличились в 2,7 раза до 763 тысяч долларов, максимальных с февраля.

Таким образом, общие объемы покупок угля в мае достигли 1,002 миллиарда долларов, что стало максимумом с декабрьских 1,05 миллиарда.

Всего по итогам прошлого года Москва поставила Пекину угля на 14,5 миллиарда долларов. Из них 14,4 миллиарда долларов пришлись на каменный уголь, 37,6 миллиона долларов — на бурый уголь, а 4,1 миллиона — на кокс.