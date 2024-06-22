«Финам» запланировал дать доступ к рынку Бразилии до конца 2024 года

«Наконец-то решили вопросы с бразильским реалом. Смотрим Бразилию и рынок Египта, там тоже появился крупный партнер, который может дать доступ к нему», — говорил тогда Владислав Кочетков. При этом руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов рассказал о планах допустить клиентов к торгам на рынке Египта не позже конца 2023 года или первого квартала 2024 года.