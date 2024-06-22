«Финам» запланировал дать доступ к рынку Бразилии до конца 2024 года

Инвестхолдинг «Финам» рассчитывает дать доступ своим клиентам к фондовой бирже Сан-Паулу в Бразилии (официальное название — B3, бывшая Bovespa) до конца года. Об этом президент «Финама» Владислав Кочетков сообщил на конференции Smart-Lab в Петербурге.
«Бразилия идет хорошим темпом, скорее всего, будет уже в этом году», — сказал Кочетков. Он уточнил, что речь идет про прямой доступ инвесторов к бирже B3, которую глава брокерской компании назвал «очень прогрессивной биржей, особенно для алготрейдеров».
По словам Владислава Кочеткова, «Финам» уже заключил договор с вышестоящим брокером-кастодианом. Он добавил, что российские инвесторы могут получить доступ к бразильскому рынку даже до конца осени — сразу после того, как глава инвестиционной компании посетит Бразилию.
Кроме того, в будущем «Финам» планирует предоставить на рынки Индии и Малайзии. Также Кочетков упомянул о возможной интеграции с Азербайджаном: «Очень любопытный рынок для консервативных инвесторов, ориентированных на квази-долларовую доходность», — сказал он.
Ранее Владислав Кочетков говорил, что до конца 2024 года брокер откроет доступ инвесторам на рынок Китая, сегодня он подтвердил эти планы.
О том, что «Финам» планирует выйти на рынок Бразилии стало известно в октябре 2023 года. Об этом Владислав Кочетков рассказал в кулуарах конференции CBonds «Investfunds Forum — конференция институциональных инвесторов: Московская сессия». Одновременно он сообщил, что «Финам» работает над допуском клиентов к рынку Египта.
«Наконец-то решили вопросы с бразильским реалом. Смотрим Бразилию и рынок Египта, там тоже появился крупный партнер, который может дать доступ к нему», — говорил тогда Владислав Кочетков. При этом руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов рассказал о планах допустить клиентов к торгам на рынке Египта не позже конца 2023 года или первого квартала 2024 года.
В декабре 2023 года Владимир Кочетков поделился планами в первом полугодии 2024 года предоставить инвесторам доступ к рынку Индии. Также компания сообщила о намерении добавить площадки континентального Китая для акций и облигаций — в частности Шанхайскую фондовую биржу.