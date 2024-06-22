«Эталон» сообщил о сроках завершения «переезда» в Россию

«Эталон» ожидает, что «переезд» с Кипра в Россию может быть завершен в конце третьего — начале четвертого квартала 2024 года. Об этом начальник отдела взаимодействия с инвесторами и устойчивого развития «Эталон» Мария Бевзюк рассказала «РБК-Инвестициям» в кулуарах конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
По словам Марии Бевзюк, после этого можно будет говорить о возвращении к выплате дивидендов. Техническая возможность для этого появится только после полного переезда, подчеркнула она.
Акционеры группы «Эталон» одобрили редомициляцию с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области на общем собрании 15 декабря 2023 года.
Аналитики ранее отмечали, что редомициляция компании с Кипра в Россию, снимет инфраструктурные ограничения и позволит ей вернуться к выплате дивидендов в дальнейшем. Последний раз «Эталон» выплачивал дивиденды за 2021 год в размере ₽9,31 на акцию.
Согласно дивидендной политике, «Эталон» выплачивает дивиденды в размере 40−70% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной с учетом распределения цены покупки (Purchase Price Allocation; PPA).
В финансовой отчетности по МСФО по итогам 2023 года компания отчиталась об убытке в ₽3,37 млрд против прибыли ₽13 млрд годом ранее.
В то же время в начале апреля компания сообщила о росте продаж недвижимости в первом квартале 2024 года в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Продажи в первом квартале 2024 года стали лучшими за всю историю группы “Эталон”, — отмечал главный исполнительный директор “Эталона” Геннадий Щербина.
Согласно данным компании, в первом квартале 2024 года «Эталон» продал 189 тыс. кв. м, значительная часть которых — около 89 тыс. кв. м — пришлась на Москву и область. При этом в столице и Московской области продажи в январе — марте подскочили в три раза, в Петербурге — в 2,6 раза, в регионах — в два раза.