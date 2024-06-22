«Эталон» сообщил о сроках завершения «переезда» в Россию

Согласно данным компании, в первом квартале 2024 года «Эталон» продал 189 тыс. кв. м, значительная часть которых — около 89 тыс. кв. м — пришлась на Москву и область. При этом в столице и Московской области продажи в январе — марте подскочили в три раза, в Петербурге — в 2,6 раза, в регионах — в два раза.