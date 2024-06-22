Брокеры раскрыли объем заблокированной валюты на Мосбирже

Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов сказал, что брокер держал в НКЦ минимальные остатки только под расчеты. «Мы ранее вводили комиссии за хранение недружественных валют, как раз этих трех зависших валют. Мы их вводили не из жадности, мы хотели, чтобы они снизили свои риски», — заявил Пимонов. По его словам, у брокера тоже зависли минимальные цифры, при этом клиентские остатки практически не зависли.