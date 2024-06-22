Брокеры раскрыли объем заблокированной валюты на Мосбирже

На конференции Smart-Lab, которая проходит сегодня в Санкт-Петербурге, представители брокерских компаний обозначили объем заблокированных долларов, евро и гонконгских долларов.
Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков рассказал, что из-за санкций в отношении Мосбиржи у клиентов «Финама» в НКЦ зависло 40 млн гонконгских долларов (примерно $5 млн) и несколько миллионов долларов США. При этом собственная валюта «Финама» не зависла вообще.
«Мы в НКЦ держали необходимый минимум. Нашей собственной валюты не зависло вообще, а клиентской валюты зависло чуть-чуть. Там буквально 40 млн гонконгских долларов и несколько миллионов американских. И в масштабах “Финама”, и в масштабах рынка суммы очень небольшие, расчеты по ним скоро пройдут», — сообщил Кочетков.
«Клиентская валюта практически вся во внешнем периметре. Сейчас у нас другая задача — как ее теперь обратно конвертировать в рубль. В НКЦ вся валюта разделилась на две части: “свободную” и заблокированную. Вот “свободная” часть будет сконвертирована», — сказала операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина.
Ранее в пресс-службе «Цифра брокер» сообщили, что у его клиентов было заблокировано менее 5% валюты. Брокер планирует обратиться в OFAC за лицензией на разблокировку.
Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов сказал, что брокер держал в НКЦ минимальные остатки только под расчеты. «Мы ранее вводили комиссии за хранение недружественных валют, как раз этих трех зависших валют. Мы их вводили не из жадности, мы хотели, чтобы они снизили свои риски», — заявил Пимонов. По его словам, у брокера тоже зависли минимальные цифры, при этом клиентские остатки практически не зависли.
На клиентах Совкомбанка не отразилась ситуация с блокировкой валюты, заявил директор департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин, так как банк попал под блокирующие санкции США одним из первых.
Ранее Московская биржа признала блокировку части валюты клиентов после введения санкций. Об этом она сообщила в ответ на запрос «РБК Инвестиций». Также из сообщения следовало, что замороженная валюта может быть разблокирована по лицензии, которую ранее выпустило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для завершения операций с торговой площадкой.
Мосбиржа и НКЦ подпали под блокирующие санкции США 12 июня. На следующий день торги долларом США, евро и гонконгским долларом были приостановлены, а некоторые брокеры ввели ограничения на вывод валюты, которые спустя короткий промежуток времени были сняты.
Источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке пояснил, что проблемы с валютными остатками возникли у тех брокеров, которые не успели их вывести со счетов в НКЦ перед 12 июня. При этом валюта, которая на момент введения санкций лежала на счете у брокера, оказалась в безопасности.
21 июня Мосбиржа сообщила, что НКЦ принял решение сконвертировать доллары США и евро, доступные после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.
Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года.