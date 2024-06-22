БКС сообщил о планах дать клиентам доступ срочному рынку Гонконга и Китая

БКС планирует дать доступ к производным инструментам на акции Гонконга и Китая до конца года. Об этом в ходе конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге сообщил Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Про новые рынки коротко. В свете последних санкционных историй кажется, что именно фондовый рынок напрямую несет все-таки риски и достаточно высокие. Мы прорабатываем варианты давать [зарубежные] рынки, но может быть какие-то не фондовые истории, а производные истории. Может быть это будет какая-то производная история на акции — мы работаем в этом направлении. Гонконг и Китай в первую очередь», — сказал он.
По словам Пимонова, остальные страны у клиентов БКС пока не вызывают интереса.
«Хотим пилот к концу этого года запустить, посмотрим», — подвел итог Пимонов.
Ранее БКС специализировался на доступе к активам Гонконга на СПБ Бирже. Компания одна из немногих на рынке предоставляла аналитику по акциям Гонконга. Однако позднее из-за введеных против СПБ Биржи санкций США эти торги прекратились.
Ряд других российских брокеров дает доступ к иностранным рынкам. Например, «Финам» — к рынку США в обход СПБ Биржи, а у «Цифра Брокера» есть прямой выход к казахстанской бирже AIX и обращающимся на ней активам. Доступ к зарубежным рынкам для россиян через локальных российских брокеров доступен только квалифицированным инвесторам.