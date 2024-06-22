БКС сообщил о планах дать клиентам доступ срочному рынку Гонконга и Китая

«Про новые рынки коротко. В свете последних санкционных историй кажется, что именно фондовый рынок напрямую несет все-таки риски и достаточно высокие. Мы прорабатываем варианты давать [зарубежные] рынки, но может быть какие-то не фондовые истории, а производные истории. Может быть это будет какая-то производная история на акции — мы работаем в этом направлении. Гонконг и Китай в первую очередь», — сказал он.