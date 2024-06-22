Аргентинцы стали меньше есть говядину из-за экономического спада

Так, за период с января по май этого года показатель потребления говядины на душу населения эквивалентен около 44 кг в год, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (52,3 кг в год). Reuters отмечает, что в 1950-х этот показатель достигал 100 кг в год.