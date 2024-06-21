Турагрегаторы прогнозируют рост числа иностранных туристов в России

«Мы проанализировали данные крупнейших игроков рынка в России — совокупные просмотры сайтов туристических агрегаторов в прошлом году достигли 1,2 миллиарда, а в этом году могут вырасти до 1,5 миллиарда. И этот показатель продолжит расти в дальнейшем в том числе благодаря иностранным пользователям. Что касается непосредственно бронирований, то, по нашему прогнозу, по итогам 2024 года количество бронирований иностранцами на сайтах российских туристических агрегаторов увеличится на 40% — это и размещение, и билеты», — сказала Скоромолова.