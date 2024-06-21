Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим от урагана Эдгар

«С 1 января 2013 года в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу», — говорится в сообщении.
Владельцам пострадавших авто
В ВСС обращают внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия, но владельцы поврежденных в результате урагана автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров. В подавляющем большинстве договоров каско стихийные бедствия входят в число страховых рисков.
«Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика», — объяснили в ВСС.
Владельцам жилья
Также, при причинении ущерба жилью в результате урагана, имеют право на выплаты граждане, застраховавшие свое жилье. Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или поврежденные балконы. Выплаты положены и в рамках страхования жизни в соответствии с риском возникновения несчастного случая. Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение.
«Его размер зависит от условий договора и может достигать очень значительных сумм. Ущерб, причиненный здоровью или жизни в результате урагана, входит в страховое покрытие», — говорится в сообщении.
Статистика страхования
По информации ВСС, по итогам 2023 года объем страхового покрытия по застрахованным строениям граждан увеличился на 26% — с 11,6 трлн рублей до 14,7 трлн рублей. Рост количества договоров каско составил 47% — если в 2022 году было заключено 6 млн договоров, то в 2023 году их количество составило 8,9 млн договоров. Уровень проникновения страхования каско в среднем по стране составляет около 16%.
Сильный ливень, который принес холодный атмосферный фронт, обрушился на Москву 20 июня. Он сопровождался грозой, градом, местами ураганом. Зафиксированы порывы ветра до 25 м/с, случаи падения деревьев и повреждения конструкций. Из-за стихии два человека погибли, 18 человек были госпитализированы.