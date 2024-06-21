Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим от урагана Эдгар

Также, при причинении ущерба жилью в результате урагана, имеют право на выплаты граждане, застраховавшие свое жилье. Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или поврежденные балконы. Выплаты положены и в рамках страхования жизни в соответствии с риском возникновения несчастного случая. Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение.