США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского»

В мае глава компании Евгений Касперский, говоря о возможном запрете на использование ее ПО в США, заявил, что у «Лаборатории Касперского» «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок». «Однако нам важно присутствие в каждом регионе, и мы активно работаем для того, чтобы такого не произошло», — отмечал он.