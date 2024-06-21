«Синара» сообщила, что испытывает проблемы с выводом юаней с Мосбиржи

«Пока существенных проблем я не наблюдаю. Есть ряд брокеров, которые вводили ограничения по юаню в связи с тем, что брокеры сами испытывают дефицит юаневой ликвидности. Но далеко не все брокеры этот дефицит испытывают. На основании того, что один из брокеров испытывает дефицит юаневой ликвидности, экстраполировать эту ситуацию на весь рынок нельзя», — пояснил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», Олег Абелев, добавив, что его брокер не вводил ограничений по валюте КНР.