«Синара» сообщила, что испытывает проблемы с выводом юаней с Мосбиржи

Вечером 20 июня брокерская компания «Синара» направила клиентам рассылку, в которой говорилось о проблемах с выводом юаней с Московской биржи. Первым на это обратил внимание телеграм-канал MarketOverview, в пресс-службе компании «РБК Инвестициям» подтвердили подлинность опубликованного в канале скриншота письма.
«Информируем о том, что в связи с наложенными США санкциями на НКЦ и наблюдающимися проблемами в выводе китайских юаней с Московской биржи АО “Банк Синара” вводит следующие ограничения на подачу поручений (сообщений) на торговые и неторговые операции с 20 июня 2024 года», — говорится в рассылке.
В числе ограничений «Синара» указывает:
временный запрет на прием заявок на покупку и продажу по валютной паре CNYRUB_TOD. При этом поручения на покупку и продажу по инструменту CNYRUB_TOM принимаются без изменений;
поручения на вывод китайских юаней временно не принимаются и недоступна возможность пополнить брокерский счет китайскими юанями через «Синара Инвестиции».
«Сроки исполнения переводов в пользу АО “Банк Синара” со счета в НКЦ существенно увеличились, тем не менее часть переводов в тестовом режиме удалось провести успешно», — пояснили «РБК Инвестициям» в пресс-службе.
«Синара» сейчас проводит тесты для отлаживания быстрого и бесперебойного вывода средств с биржи на корреспондентские счета в китайских банках и в ближайшее время рассмотрит вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов, добавил представитель компании.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу Московской биржи, а также крупнейшим российским брокерским компаниям.
В пресс-службе «БКС Мир инвестиций» сообщили, что не фиксируют подобных проблем.
«Нет, ограничения мы не вводили и пока не планируем. Однако, учитывая высокую неопределенность, мы не исключаем возможность повышения ставок риска по юаню», — сообщил «РБК Инвестициям» Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам».
«Пока существенных проблем я не наблюдаю. Есть ряд брокеров, которые вводили ограничения по юаню в связи с тем, что брокеры сами испытывают дефицит юаневой ликвидности. Но далеко не все брокеры этот дефицит испытывают. На основании того, что один из брокеров испытывает дефицит юаневой ликвидности, экстраполировать эту ситуацию на весь рынок нельзя», — пояснил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», Олег Абелев, добавив, что его брокер не вводил ограничений по валюте КНР.